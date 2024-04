Telewizja Republika z ogromnymi wpływami z reklam. Reklamodawcy odchodzili, ale pieniędzy jest dużo więcej

Telewizja Republika - ogromny skok oglądalności

Telewizja Republika przed grudniem 2023 r. była kanałem niszowym, który był oglądany przez kilka tys. osób. Gdy w TVP zmieniły się władze, a telewizja publiczna odeszła od propisowskiego profilu, straciła wielu widzów. Ci przeszli albo do TVN24, albo do stacji utożsamianej z obecną opozycją rządową, a więc PiS-em - do Telewizji Republika.