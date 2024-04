TV Republika w powyborczy wieczór. Stacja nie ma wątpliwości - zwycięstwo PiS-u to jej zasługa

Szczególnie piknikowa atmosfera panowała w siedzibie sztabu wyborczego PiS-u w Piotrkowie Trybunalskim - główną gościnią Republiki była kandydatka do lokalnego sejmiku Beata Dróźdż, ale za nią w kadrze pojawiła się rozbawiona gromada działaczek i działaczy. Wiwatowali, wznosili okrzyki, unosili ręce w zwycięskich gestach. To mocno uzasadniało jednoznaczne komentarze Sakiewicza, który z jednej strony chwalił dobre wyniki PiS-u, z drugiej - bez śladu skromności - twierdził, że to właśnie działalność jego stacji była ważnym elementem, który przyczynił się do zwycięstwa partii w wyborach samorządowych.