Adrian Klarenbach dostał kolejny program w TV Republika. Przewrotny tytuł

Tytuł kojarzy się dwuznacznie, gdyż "agora" oznacza z greki "miejsce zgromadzeń" i odnosi się do rynku czy głównego placu w miastach starożytnej Grecji, gdzie toczyło się życie polityczne, religijne, handlowe. Ale Agora to również nazwa spółki akcyjnej, która jest symbolem środowiska wrogiego dla Telewizji Republika i innych mediów Tomasza Sakiewicza. Do Agory należy m.in. "Gazeta Wyborcza", "Wysokie Obcasy", sieć kin Helios, dystrybutor kinowy Next Film, Gazeta.pl, radio Tok FM i kilkadziesiąt innych mniejszych rozgłośni.