Ponad 30 proc. spadku. Policzyli, ilu internautów odwiedza TV Republikę

Przypomnijmy, że od grudnia w TV Republika pojawiły się dawne gwiazdy TVP. Jako pierwsza do zespołu dołączyła Danuta Holecka, która została prowadzącą wieczornego serwisu informacyjnego "Dzisiaj". Po 20 grudnia do stacji niemal natychmiast dołączył Michał Rachoń, później w jego ślady poszli Adrian Borecki i Miłosz Kłeczek. Po jakimś czasie do prawicowej stacji przeniósł się Rafał Patyra, który prowadzi tam teraz odpowiednik "Teleexpressu" - "Express Republiki".