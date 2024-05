TV Republika znowu lepsza niż TVN24. "Powoli zaczynamy się przyzwyczajać"

TV Republika po grudniowych zmianach w TVP szybko zmieniła się z niszowej stacji w jedną z 10 najpopularniejszych w polskiej telewizji. Teraz walczy o to, by docierać do widzów w całym kraju bez "kablówki" i nieustannie prosi swoich sympatyków o przelewanie pieniędzy krzykliwymi hasłami.