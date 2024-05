Będzie konkurencja dla TVP i TVN. Polsat szykuje śniadaniówkę

Edward Miszczak, który od stycznia 2023 r. jest dyrektorem programowym Polsatu, od dawna chciał wprowadzić do stacji program śniadaniowy. Pomysł ten blokowała do tej pory rada nadzorcza stacji. Teraz jednak projekt dostał zielone światło. Wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu zobaczymy nową śniadaniówkę.