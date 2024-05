"Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie"? Widzowie wybrali

"Republika, wstajemy" można oglądać od kwietnia, jednak program trwa tylko niespełna godzinę i jest namiastką prawdziwej telewizji śniadaniowej, choć można go śledzić od poniedziałku do piątku. Dla porównania "DDTVN" jest emitowany codziennie od 7:45 do 11:30, a "Pytanie na śniadanie" od 7:30 do około 11:15.