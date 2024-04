TV Republika ruszyła z programem śniadaniowym. "Wstajemy" to dziwny eksperyment

Trzecia sprawa, to same meble. Patyra i Popek siedzieli na wąskiej, dwuosobowej sofie. Naprzeciwko ustawiono podobny mebel dla trzech osób, który mógł być wygodny dla jednego zaproszonego gościa. Ale kiedy posadzono na sofie trzy panie, opowiadające o zmianach w szkole i pracach domowych, wyglądało to niezbyt korzystnie.