Anna Popek zdradza kulisy śniadaniówki TV Republika. Prezenterka nie zabawi na ekranie za długo

Poranny program "Republika Wstajemy" przewidziany jest na niecałą godzinę, co wyraźnie odróżnia go od innych śniadaniowych programów, które zazwyczaj trwają trzy godziny i kończą się przed południem. Być może dlatego Anna Popek, która odpowiada za format, w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl nazywa go "lekcją".