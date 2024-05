Michał Żebrowski o Jacku Kurskim w programie "Bez retuszu": "gangster medialny"

- Zawodzi polityka, zawodziła też wiele lat Telewizja Polska pod wodzą, przepraszam, gangstera medialnego, czyli pana Jacka K., który urządził tu coś, co przechodziło ludzkie pojęcie. Nie wiem, jak się z tego będziemy wygrzebywać, ponieważ nasze polskie rodziny zostały strasznie podzielone, zainfekowane wirusem nienawiści. To obrzydliwe jest, to jest zbrodnia na narodzie – stwierdził artysta.