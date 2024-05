Niespodziewane zmiany w "Dzień Dobry TVN". Widzowie mogą być zaskoczeni

- Z kim poprowadzę jutrzejszy program? Czy wydzwonić moich znajomych, przyjaciół, wielbicieli, a może zastanowić się jednak nad solową karierą? Może wy macie jakieś typy, kto powinien pojawić się u mojego boku i kogo włączyć do jakich zadań? Kto powinien gotować, kto prać, kto sprzątać? Napiszcie w komentarzach. Nie ma niestety nic do wygrania, ale ja te komentarze przeczytam i zastosuję się do waszych sugestii - obiecał Prokop, a fani ruszyli mu z pomocą.