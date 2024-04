"Dziewczyno z Podlasia, wracaj!". Prokop i Wellman zaapelowali do Joanny Kryńskiej

Po usłyszeniu diagnozy dziennikarka podjęła niezwłoczną decyzję, by poddać się operacji. Pod koniec marca usunięto jej guza mózgu. Mimo że znajdował się on zaledwie pół milimetra od aparatu mowy, zabieg szczęśliwie zakończył się sukcesem. Joanna Kryńska przyznała w swoim poście, że "szybko wraca do sił". "Potrzebuje jeszcze trochę czasu, by moja energia wróciła. Wrócę silniejsza!" - napisała.