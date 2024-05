Absurdalna odpowiedź w "Jeden z dziesięciu". Internet ją zapamięta

W sieci co rusz pojawiają się zabawne nagrania z wpadkami zawodników. To z odpowiedziami "owca" i "lama" na pytanie "więcej niż jedno zwierzę to..." w "Familiadzie" stało się już wręcz kultowe. Ostatnio po polskiej części internetu zaczął krążyć fragment "Jeden z dziesięciu", w którym kobieta udziela absurdalnej odpowiedzi na wydawałoby się banalne pytanie.