Brał udział w "Wielkiej grze". "Poza anteną potrafiła być stanowcza" - wspomina Stanisławę Ryster

"Wielka gra" - co można było wygrać?

Obecnie największe nagrody pieniężne oferuje teleturniej "Milionerzy". Sięgają one aż miliona złotych. W "Wielkiej grze" również można było wygrać miliony, ale było to przed denominacją. W latach 90. laureaci IV etapu, a więc finału, mogli wrócić do domu nawet ze 100 mln zł! Brzmi jak fortuna? Nie był to ogrom pieniędzy. Po denominacji w 1995 r. wygrana liczyła 10 tys zł. Po kilku latach stawkę zwiększono do 40 tys.