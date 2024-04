"Nerwy puściły". Tomasz Boruch w ogóle nie przygotowywał się do "Milionerów"

Tomasz Boruch, weterynarz, zwycięzca teleturnieju "Milionerzy": Jak było widać na nagraniu, wzruszyłem się bardzo mocno. Że tak powiem: "wylało się" ze mnie. Myślę, że powód był taki, że przez długi czas nagrań byłem bardzo spięty w środku, a więc to był moment, kiedy te nerwy puściły. Ale wtedy nie dotarło jeszcze do mnie, że wygrałem. Naprawdę miałem poczucie, że to tylko sen. To przeświadczenie towarzyszyło mi zresztą dość długo.