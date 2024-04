To on wygrał milion w "Milionerach". Kim jest Tomasz Boruch?

Pytanie za milion złotych w "Milionerach"

Mężczyzna przeszedł przez program jak burza. Już na etapie kwalifikacji – gry "Kto pierwszy, ten lepszy", nie miał sobie równych. Rozwiązał zagadkę w zaledwie 6,1 sek. Bez problemu przebrnął przez pytania, dochodząc do tego za pół miliona zł. Choć skłaniał się ku właściwej odpowiedzi, skorzystał z koła ratunkowego, aby się upewnić. I udało się. Telefon do przyjaciela i własna wiedza pozwoliły mu dotrzeć do pytania za milion zł.