Sromotna porażka milionera w "Va Banque". Zaraz potem zamieścił post w sieci

Występ milionera został skomentowany w sieci. Doczekał się nawet zabrania głosu ze strony głównego zainteresowanego. "Ale to było dobre! Tomek [Romaniuk – przyp. red.] był lepszy i bardzo się cieszę z jego zwycięstwa. Ja się na nagraniach dobrze bawiłem i to dla mnie najważniejsze. Było fajnie i do zobaczenia w przyszłym roku. Nie obiecuję, że wygram, ale obiecuję dostarczyć emocji! I oczywiście szacun dla Mariusza (...), mimo debiutu też nie był bez szans. Dlatego nie ma co spisywać debiutantów na straty. Dziękuję tym, co we mnie wierzyli" - napisał zwycięzca "Milionerów".