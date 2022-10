"Milionerzy". Tomasz Orzechowski niedawno wygrał milion. "Jak patrzę na konta bankowe, to jest tragedia"

Tomasz Orzechowski we wrześniu został kolejnym, piątym już zwycięzcą "Milionerów". Analityk z Łodzi od lat traktuje grę w teleturniejach jako swój sposób na życie. Jak do tej pory wystąpił już w takich programach jak "Va Banque" czy "1 z 10" i wciąż przygotowuje się do kolejnych. W planach ma m.in. udział w zagranicznych produkcjach.