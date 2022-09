"Milionerzy". Odpadł na pytaniu za 1000 zł. "Trauma może pozostać"

W kolejnym odcinku "Milionerów" Hubert Urbański miał przed sobą dwóch zawodników. Pierwszy niestety nie zagrzał miejsca, bo już pytanie za gwarantowany 1000 zł go przerosło. Skojarzenie z traumą okazało się mylące.

Psychiatra zajmuje się traumą, ale to nie to samo, co traumatologia

Źródło: Materiały prasowe