Koniec będzie szybszy, niż sądzili. Fani "M jak miłość" są wściekli

Miłośnicy serialu byli niemile zaskoczeni. "Do wakacji miesiąc, a już koniec sezonu?", "Dlaczego tak szybko kończycie sezon? Kiedyś serial był emitowany do końca czerwca", "Cooo, już koniec sezonu? I co ja teraz będę oglądać...", "Już koniec? Trochę przesada, w przyszłym roku to pewnie już w kwietniu skończycie", "Dno i trzy metry mułu" – można przeczytać w sekcji komentarzy.