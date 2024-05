Finał trzeciego sezonu przed nami. Fani ostrzą zęby na kolejny

Zasugerowała również, że seria może potoczyć się własnym torem, nie oglądając się na źródło literackie. – Możliwe, że dalej będziemy działać nie po kolei. Jestem naprawdę podekscytowana drogą, jaką przechodzi Benedict [postać odgrywana przez Luke'a Thompsona – przyp. aut.] w trzeciej odsłonie. Czuliśmy, że jest zbyt wcześnie, by się ustatkował. To postać pełna pasji i chcieliśmy, by przeżył jeszcze kilka przygód, zanim dotrzemy do jego sezonu – wyjawiła.