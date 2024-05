Anna z "Rolnik szuka żony" wróciła z synem do domu. Czekało ich piękne powitanie

W połowie maja, tydzień po swoich urodzinach, Anna Derbiszewska z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", miała kolejny powód do świętowania. Na świat przyszedł jej syn, Dariusz, owoc związku z poznanym w programie TVP Jakubem Manikowskim. Mimo iż początkowo rolniczka i bizneswoman zdawała się mieć pewne wątpliwości co do swojego wybranka (m.in. z uwagi na fakt, jest już ojcem trojga dzieci), to ostatecznie uczucia wzięły górę, a rozwój ich relacji nabrał zawrotnego tempa.