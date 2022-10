TVN bije na głowę konkurencję. TVP zmienia wieczorną ramówkę

Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, wieczorny serwis sportowy TVN przyciąga średnio 1,36 mln widzów. Daje to udział w rynku na poziomie 11,5 proc. Co ciekawe, rok temu o tej samej porze sport w TVN oglądało aż o 112 tys. widzów więcej. Jest to największy spadek w kategorii sportowych programów informacyjnych, ale i tak TVN zostawił konkurencję w tyle.