"Dzień Dobry TVN": Dorota Wellman wróciła na antenę. Nietypowo przywitała się z widzami

- Nie uwierzą państwo, co nam się dzisiaj z Marcinem przytrafiło. Przyszliśmy do pracy rano i okazało się, że żadne z nas się nie pomyliło. Tak miało być. Z wielu prowadzących "Dzień dobry TVN" maszyna losująca wybrała właśnie mnie i Marcina - powiedziała wówczas na antenie Anna Kalczyńska. I choć i ten duet zjednał sobie widzów "Dzień Dobry TVN", fani nieustannie dopytywali o to, co dzieje się z Dorotą Wellman.