Zagraniczna organizacja uderza w TVP. Chodzi o skandaliczny materiał "Wiadomości"

"Wykorzystaliście mój wizerunek, choć kilkakrotnie informowałam (i jest to nagrane), że się na to nie zgadzam. To złamanie obowiązującego w Królestwie Belgii prawa. Jeśli zdecyduje się na proces, to odbędzie się przed sądem w Brukseli" - pisała korespondentka Polsatu na Twitterze.