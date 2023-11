Był rekordzistą w "1 z 10". Skomentował wyczyn uczestnika

Orzechowski to postać dobrze znana widzom. We wrześniu ubiegłego roku został kolejnym, piątym już zwycięzcą "Milionerów". Analityk z Łodzi od lat traktuje grę w teleturniejach jako swój sposób na życie. Tym samym bez wątpienia jest osobą, która jest w stanie docenić to, co zrobił Baranowski w programie TVP1. Mężczyzna w rozmowie z Plejadą przyznał, że jest bardzo szczęśliwy, że ktoś pobił jego rekord w taki sposób.