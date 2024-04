Sensacyjny zwycięzca "1 z 10" to teleturniejowy wyjadacz. Gra od 30 lat. "Podchodzę do tego na spokojnie"

Na co dzień sposób jest bardzo prosty i mówi o nim wielu innych uczestników i uczestniczek: trzeba oglądać teleturnieje, zwracać uwagę na pytania, na które nie zna się odpowiedzi i sprawdzać w źródłach. Jeśli się do tego przyłożyć, szybko widzi się postępy - kiedy dziś oglądam teleturniej, coraz rzadziej trafiają się pytania, co do których nie mam pojęcia, jaka może być odpowiedź. Kiedy byłem znacznie młodszy, bardzo lubiłem rozwiązywać krzyżówki. Myślę, że to miało kluczowy wpływ na kształtowanie się mojej pamięci kontekstowej. Bo tej tzw. fotograficznej nie mam do dziś. To bardzo pomaga w przygotowaniach do teleturniejów.