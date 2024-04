Stanisława Ryster nie żyje. Nie szczędziła krytyki TVP. Nie oglądała jej od 8 lat, bo "PiS skrzywdził tę instytucję"

Ryster o TVP po zmianach władzy - na co liczyła? "Do widzenia z polityką"

- Pracowałam w TVP i jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że PiS skrzywdził tę instytucję. Zresztą nie tylko ją. Mówię to szczerze. Warto włączyć? Jak nie będzie polityki na dłuższą metę, to włączę, jak polecacie. Nie chcę rzeczy podzielonych między PiS a drugą stronę i walki albo przekazu jednej strony. To warunek, by TVP nie było natkane nachalną polityką. Chwalmy Boga, by było normalnie i szła przede wszystkim rozrywka. Telewizja potrzebuje też programów wiedzowych jak "Wielka gra" i o takie produkcje walczmy. Rozrywka na poziomie zawsze może nas uratować. Do widzenia z polityką. Tego za dużo było i ja na pewno mam jej dość. Ruszmy w końcu mózgiem przed telewizorem. Ja mam jakiś syndrom na razie, że nie umiem włączyć TVP - komentowała Ryster w rozmowie z Plejadą w styczniu 2024 r.