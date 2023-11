Rekordowy odcinek "Jednego z dziesięciu". Znamy wyniki oglądalności

- To są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał. Ma 773 pkt, ale za trzy zachowane szanse dostanie jeszcze 30 pkt i jego wynik to będzie 803 pkt - powiedział Tadeusz Sznuk w odcinku "Jednego z dziesięciu", który TVP1 pokazała premierowo w środę 22 listopada. Artur Baranowski odpowiedział wówczas na wszystkie możliwe pytania i ani razu nie dopuścił do głosu swoich rywali.