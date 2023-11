Frustracja widzów po finale "Jeden z dziesięciu". Fani Artura Baranowskiego załamani

"Przykre jest to, że ludzie, którzy mają taką wiedzą, jak choćby pan Artur, są na uboczu. U nas niestety, jak się okazuje, lepiej jest sponsorować takich, co nic sobą nie reprezentują, a tylko kompromitują się. Dla wielu osób wzorem będą np. tacy, co jedyne co potrafią, to latać z telefonem, nagrywać się i jeszcze brać za to pieniądze. Żenada. Ludzie posiadający ogromną wiedzę na różne tematy, nie są niestety doceniani. Gratulacje dla zwycięzcy Wielkiego Finału" - podsumowuje smutno widz.