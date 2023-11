Wielki Finał "Jeden z dziesięciu" bez Artura Baranowskiego. Wciąż może liczyć na nagrodę

O młodym mężczyźnie mówi cała Polska. Widzowie z niecierpliwością oczekują kolejnego wystąpienia uczestnika. Ale jak donosi WP, nie pojawi się on w Wielkim Finale 140. serii. Emisja została zaplanowana na piątek 24 listopada. Wszyscy byli przekonani, że ponownie zobaczą na ekranach telewizorów Artura Baranowskiego. Z nieoficjalnych ustaleń WP wynika, że nie pojawił się on w studiu, a wszystko to z powodu awarii samochodu.