Niebywałe sceny w "Dzień dobry TVN". Prokop spadł z mechanicznego byka

Nietypowy początek "Dzień dobry TVN". Marcin Prokop "zaliczył glebę"

Po tym, jak prowadzący "Dzień dobry TVN" wymienili gości, którzy mieli się tego dnia zjawić w studiu, postanowili sprawdzić swoją wytrzymałość i niezwłocznie dosiedli mechanicznego byka. - Utrzymuję się z pensji TVN-owej, to i na byku się utrzymam - rzucił żartobliwie Marcin Prokop. Zadanie okazało się jednak znacznie trudniejsze, niż przypuszczał prowadzący program. Na oczach kamer Prokop runął . - No i wiedziałem, że to tak się skończy - skwitował.