Pierwszy raz na żywo. Jednemu uczestnikowi się oberwało

Program rozpoczął się od pokazu uczestników poprzedniej edycji, którzy wspólnie wykonali układ wokalno-choreograficzny do piosenki Duy Lipy "Dance the Night". Następnie prowadzący zapowiedzieli, że złoty przycisk z etapu castingów zmienił kolor na platynowy, a jurorzy będą go mogli użyć tylko raz i to wspólnie, podejmując jednogłośną decyzję. Ostatecznie najważniejsze dla dalszych losów występujących były głosy telewidzów.