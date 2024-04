Anna Kalczyńska zdradziła kulisy zwolnienia z "Dzień dobry TVN". Przy okazji wbiła szpilę Prokopowi

Wendzikowska zauważyła, że Katarzyna Dowbor odnalazła swoje miejsce po zwolnieniu z Polsatu. Przypomnijmy, że została prowadzącą programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Kalczyńska odpowiedziała na to: - Byłoby mi, myślę, jeszcze ciężej [...]. Wszyscy mi powtarzają, że to dobrze, że drzwi się otwierają. A to nieprawda. To nie jest tak. Tak samo ktoś mi mówił: "wiesz, to jest takie wykorzystanie szans, spojrzysz na to wszystko inaczej". Może tak, może nie. Nie wiem do końca. Cały czas moje myślenie się nie zmieniło. Na pewno mam mniejszy entuzjazm do tego programu.