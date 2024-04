Wpadka za wpadką. TV Republika nie popisała się transmisją na żywo

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe, więc przez cały dzień do zakończenia głosowania (ok. godz. 21) panowała cisza wyborcza. Telewizja Republika zorganizowała tego dnia wieczór wyborczy, zapraszając do swojej warszawskiej siedziby w biurowcu Dzielna 60 sympatyków, dziennikarzy i komentatorów. Transmisja na żywo rozpoczęła się ok. godz. 19:30 i była pełna wpadek.