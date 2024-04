Michał Rachoń z Telewizji Republika zaciera ręce. Eksperci wylewają kubeł zimnej wody

- To bardzo ciekawe, że "Financial Times" zainteresował się polskim rynkiem medialnym. Niemniej jednak ostudziłbym trochę podekscytowanie, które wywołało to w TV Republika - mówi ekspert. - Wzrost oglądalności stacji rok do roku do niemal trzech procent rynku jest w dalszym ciągu mniejszy, niż spadek TVP Info w tym samym okresie. Oznacza to, że do TV Republika przeszli ci widzowie, którym odpowiadał świat przedstawiony w TVP Info za poprzedniej ekipy, silnie związanej z obozem rządzącym. Ale nie wszyscy.