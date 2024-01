Tyle zarabiali w Polskim Radiu. Klarenbach przez rok zgarnął prawie ćwierć miliona

Inna ikona TVP Info, Michał Rachoń, również dorabiał w Polskim Radiu 24. Za prowadzenie przedpołudniowego pasma zarobił przez rok 76,9 tys. zł. Mniejsze zarobki (65,7 tys. zł), ale także przy mniejszym nakładzie pracy, miała Dorota Kania, która raz w tygodniu prowadziła wywiad w poranku Polskie Radio 24. W przypadku Kani było to typowe dorabianie sobie do pensji, bo o wiele większe zyski czerpała jako członkini zarządu i redaktorka naczelna spółki medialnej Polska Press (należącej do Orlenu).