Wytatuowana po szyję. Kim jest nowa prezenterka?

Po rewolucji, jaka dokonała się w mediach publicznych 20 grudnia, słyszymy o coraz to nowych pracownikach TVP. Istotne zmiany zaszły w TVP Info, które wróciło do nadawania 29 grudnia. Jest nowe studio, skromniejsza na tę chwilę ramówka, nie ma okrytych złą sławą pasków, ale przede wszystkim jest nowa ekipa prezenterów i reporterów, którzy przygotowują materiały. Więcej o tym, kto należy na tę chwilę do ekipy TVP Info, dowiecie się z naszego poprzedniego tekstu.