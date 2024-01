Nowe/stare twarze TVP Info. Kto dziś tworzy nowy kanał informacyjny?

Nowa wizja TVP Info

- Chcielibyśmy odpolitycznić TVP Info jako stację w stosunku do tego, jak wyglądała w ostatnich latach. Nie musi być tak, że każdy program to pięciu polityków, którzy przekrzykują się i nic z tego nie wynika. Naszą wizję widać od startu nowego TVP Info. Politycy są głównie od tego, by wypowiadać się w programach informacyjnych, a w ramach publicystyki będziemy analizować ich wypowiedzi i tłumaczyć, co decyzje polityków oznaczają dla widzów - mówi Sajór.