Skromna ramówka i wyniki. Oglądalność TVP Info dramatycznie spadła

Nielsen Audience Measurement policzyło, ile osób ogląda TVP Info po rewolucji. Trzeba zaznaczyć, że to dane z zaledwie czterech dni - od 29 grudnia do 1 stycznia. Jak podają Wirtualne Media, średnio - w ujęciu całodobowym - stację śledziło 68,1 tys. widzów. Przełożyło się to na 0,96 proc. udziału w runku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.