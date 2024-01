Niezadowolenie w TVP. Nowe twarze nie chcą współpracować z dawnymi pracownikami. Pojawiły się donosy

"Każdy pracownik i współpracownik z merytorycznymi kwalifikacjami jest dla TVP na wagę złota" - podkreślał Tomasz Sygut, zapraszając dotychczasowych pracowników stacji do współpracy. Nowe kierownictwo TVP wyraźnie daje im spory kredyt zaufania, zapewniając o braku "odpowiedzialności zbiorowej" i otwarciu na "rehabilitację". Ta postawa nie podoba się jednak tym, którzy dołączyli do nowej TVP lub wrócili do niej po latach.