Wyniki oglądalności w marcu. Sytuacja TVP Info jest dramatyczna

Po raz trzeci w historii na drugą lokatę (z trzeciej) awansowały stacje newsowe Telewizji Polsat, których udział zwiększył się o 28,02 proc. do 2,97 proc. (łączne dane dla Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka i Wydarzenia24). Za to z pierwszego na trzecie miejsce spadły kanały Telewizji Polskiej, których wynik zmniejszył się o 62,36 proc. do 2,07 proc. (TVP Info i TVP3).