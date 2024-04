Ciekawe otwarcie programu. "Nowa era w Republice"

8 kwietnia zadebiutował program śniadaniowy Telewizji Republika. Prowadzący go Anna Popek i Rafał Patyra przywitali widzów słowami "Dzień dobry, to jest historyczny moment". A później zapewniali, że to dobry dzień, by podejmować wyzwania. Na razie jednak godzina emisji i czas trwania programu nie wróżą rekordowej oglądalności.