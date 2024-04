"Krew 2": Mroczne sekrety ciągną bohaterów na dno. Kolejna śmierć to dopiero początek

Czy wzorowa żona i matka mogła zabić ojca swoich dzieci? Jaki sekret kryje jej mąż i co poróżniło go z Michałem? Czy Jerzemu uda się naprawić relację z synem? To tylko niektóre pytania, jakie przed widzami serialu "Krew 2" postawili jego twórcy. Tym razem jednak nie tylko kryminalna zagadka, ale i motyw zemsty będzie wyraźnie nadawał ton całej opowieści, w której śmierć jest dopiero początkiem.