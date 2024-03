Republika lawinowo traci reklamodawców. Ubyło ich już 20. Ale znaleźli sposób na zyski

Ile kosztuje emisja reklamy w Republice?

Reklamodawcy odchodzą od Republiki, więc stacja, aby wciąż odpowiednio zarabiać, musi podwyższać ceny. Te właściwie co miesiąc idą w górę. W lutym za najdroższy 30-sekundowy spot trzeba było zapłacić 14,1 tys. zł, w marcu cena wzrosła do 20,1 tys., a w kwietniu wyniesie 23,7 tys. zł. Jak przypomina "Pressserwis", w grudniu, zanim doszło do zmiany władz i profilu programowego Telewizji Polskiej, a więc zanim Telewizja Republika zyskała tysiące widzów, za taki spot trzeba było zapłacić zaledwie 550 zł.