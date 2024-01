TV Republika vs. reklamy. Sakiewicz tłumaczy, jak wygląda sytuacja

Po wyłączeniu sygnału TVP Info i zdjęciu z anteny TVP m.in. "Wiadomości", wielu reporterów czy prezenterów publicznej stacji przeszło do TV Republika, by tam nadawać o "zamachu" na wolne media. Siłą rzeczy zamieszanie wokół byłych pracowników TVP przyciągnęło zainteresowanie do stacji Tomasza Sakiewicza. TV Republika z marginalnej stała się jedną z najchętniej oglądanych w kraju. Biorąc pod uwagę procentowy udział kanału w oglądalności wszystkich stacji tylko 9 stycznia TV Republika zanotowała 76-procentowy wzrost oglądalności w stosunku do pierwszych ośmiu dni stycznia, notując 5,33 proc. udziału w rynku. Stację oglądało wtedy średnio ponad 314 tys. widzów.