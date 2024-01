Oglądalność TV Republika i TVP Info. Lider jest tylko jeden

Dla porównania TVP Info oglądało we wtorek średnio 156 tys. widzów, a w tzw. peaku 486 tys. W wieczornym paśmie, między godziną 19 a 23, średnia oglądalność TVP Info to 254,1 tys. widzów. Liderem rynku i to nie tylko wśród stacji informacyjnych było jednak TVN24. Średnia oglądalność z wtorku to 688 tys. widzów, a w peaku 1,465 mln odbiorców. W wieczornym paśmie antenę TVN24 śledziło 1,103 mln widzów, co dało stacji 11,66 proc. udziału w rynku.