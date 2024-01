Marta Piasecka zniknęła z TVP po "siłowym przejęciu". Co teraz robi?

Piasecka dała jasno do zrozumienia, że choć z uwagą przypatruje się sytuacji w niedawnym miejscu pracy, to sama trzyma się z dala od tego zgiełku. "Kochani! Dużo ciepła i dobra od Was płynie do mnie. Do Nas wszystkich z TVP. Dziękujemy - to bardzo wiele znaczy. A sytuacja u mnie wygląda następująco: zajmuję się córeczkami, odpoczywam, tęsknie za Wami i dbam o niektóre zapomniane sprawy…" - wyznała na Instagramie.