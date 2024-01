Trzy dni z Telewizją Republika. Wpadki, problemy techniczne i propaganda jak w TVP Info

A dlaczego chłopcem do bicia? Bo mocno niszowa do tej pory stacja - do cna stronnicza w przekazywaniu własnej wizji świata, mocno amatorska pod względem technicznym - nagle wyszła na światło dzienne i o wiele więcej osób mogło zobaczyć jej stronniczość i amatorszczyznę. Jak mówią osoby zajmujące się tworzeniem memów, w przypadku tej stacji one w zasadzie "robią się same". Wysyp ironicznych filmów opartych na błędach i absurdach wziętych z TV Republika jest dziś ogromny.