"To nagonka". Sakiewicz nie przejmuje się stratą reklamodawców w TV Republika?

Sakiewicz twierdzi, że TV Republika nie straci finansowo na bojkocie tych firm. Mimo że na antenie proszą widzów o dołączenie do zbiórki na utrzymanie telewizji. - Jeżeli jest mniej reklam, to są droższe, wszystko zależy od ustawienia. Nie spodziewam się jakichś istotnych strat. To nagonka szeroko pojętego obozu władzy na telewizję, która wymknęła się im spod kontroli. Nie spodziewam się, że wszyscy ulegną szantażowi i histerii - skomentował.